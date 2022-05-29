Ледокол «Ноосфера» из-за войны не может вернуться в Одессу

Научно-исследовательское судно «Ноосфера» из-за войны в Украине не может вернуться в порт приписки – Одессу.

По этой причине следующие месяцы ледокол будет базироваться в Кейптауне (Южно-Африканская Республика), сообщает Национальный антарктический научный центр в Facebook.

“Из-за войны в Украине наш ледокол пока не может вернуться в порт приписки – Одессу. Поэтому следующие месяцы судно будет базироваться в Кейптауне: здесь будет проходить техническое обслуживание и готовиться к новым путешествиям, о которых мы скоро расскажем”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что 27 мая «Ноосфера» зашла в порт Кейптауна, завершив первый антарктический сезон. Таким образом, впервые за 20 лет Украина совершила антарктическую экспедицию собственным научным флотом.

Путь из Фолклендских островов занял 19 дней и был достаточно сложным. Как шутит команда, «за спокойный проход по проливу Дрейка туда и обратно мы «заплатили» плохой погодой через Атлантический океан».

Украинские моряки находятся на судне уже четыре месяца («Ноосфера» отправилась в первый рейс под государственным флагом из Одессы в Антарктику 28 января). В целом, из Украины в Антарктику, а затем оттуда в Чили и через Фолкленды в ЮАР преодолено 16 тысяч миль (26 тысяч км). Это в два раза больше, чем протяжённость Северной и Южной Америки вместе.

«Сейчас мы очень рады, что даже в далёком Кейптауне украинских моряков встречали их земляки, которые ныне живут в ЮАР», — говорится в сообщении.

За первый рейс в Антарктику флагман украинского научно-исследовательского флота обеспечил ротацию зимовщиков на украинской станции «Академик Вернадский», пересменку полярников на польской станции «Артцовский» и проведение уникальных исследований по изучению Южного океана.

Как сообщала Одесса News, в апреле ледокол «Ноосфера» пересменил полярников польской антарктической экспедиции вместо российского судна. Польша попросила «Ноосферу» обслуживать её антарктическую станцию ​​вместо российского судна после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Фото: Национальный антарктический научный центр/Facebook, Одесса News

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