421-й день войны: Силы обороны Юга выполняют задачи по отражению агрессии РФ

Начались 421-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины.

По информации ВМС ВСУ, за прошедшие сутки военные части и подразделения Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины в составе группировок продолжают выполнять задачи по отражению этой агрессии.

«За минувшие сутки подразделениями ВМС ВС Украины было уничтожено 24 оккупанта и 1 БМП. Окончательные потери врага уточняются», — говорится в сообщении.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия, обстреляв в течение вчерашнего боевого дня более 35 населённых пунктов. Среди них – Ольговское, Малиновка, Орехов, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области; Дудчаны, Качкаровка, Змиевка, Ивановка, Инженерное и Днепровское Херсонской области и Херсон.

Такая информация приведена в оперативной сводке Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 20 апреля.

В ней также отмечается, что российские военнослужащие, участвующие в боевых действиях, «имеют низкий уровень морально-психологического состояния. Установлено, что основными факторами этого являются большие потери в живой силе во время ведения боевых действий, несвоевременное обеспечение окупантов боеприпасами, неопределённость со сроками пополнения личного состава подразделений, понесших боевые потери».

По утверждению Генштаба, среди российских военных растёт количество желающих покинуть свои подразделения и выбыть из районов ведения боевых действий в РФ.

«В населённом пункте Изюмовка на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым около 400 военнослужащих срочной службы российских оккупационных войск, которые расквартированы на базе отдыха «Долина Скифов», планируются к перемещению на оборонные позиции в районе населённого пункта Владимировка Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении.

На остальных направлениях фронта ситуация также напряжённая, но контролируемая ВСУ.

Основные усилия сосредоточены на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях. За прошедшие сутки здесь подразделения сил обороны Украины отразили более 55 атак противника. Самые ожесточённые бои идут за Бахмут и Марьинку.

На Купянском направлении враг подверг обстрелу ряд населённых пунктов Харьковской области.

Авиация Сил обороны за сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения личного состава, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

Как сообщала Одесса News, в ночь на среду, 19 апреля, российские оккупационные войска атаковали Одесскую область дронами-камикадзе иранского производства.

На главном фото защитник морских рубежей Украины.

Фото: Генштаб, ОК «Юг», ВМС ВСУ/Facebook,Госпогранслужба

Видео: Госпогранслужба

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