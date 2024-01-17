О чём в Давосе договорились Зеленский и Урсула фон дер Ляйен

На полях Всемирного экономического форума в Давосе 16 января Президент Украины Владимир Зеленский провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен договорились о начале скрининга украинского законодательства в рамках переговоров по членству Украины в ЕС, — сообщает официальный сайт Офиса президента Украины.

Проведение такого скрининга является очередным шагом на пути к открытию переговоров по членству Украины в Евросоюзе.

Собеседники обсудили ключевые приоритеты повестки дня отношений между Украиной и ЕС на ближайшую перспективу, прежде всего, в контексте приближения нашей страны к фактическому началу переговорного процесса по вступлению Украины в ЕС.

Отдельное внимание стороны уделили важности разблокирования решения о предоставлении нашей стране 50 млрд. евро помощи ЕС на внеочередном заседании Европейского совета, которое состоится 1 февраля. Владимир Зеленский выразил надежду на достижение консенсуса по этому вопросу.

Одесса News информировала, что Президент Владимир Зеленский 15 января начал официальный визит в Швейцарскую Конфедерацию, встретившись в Берне с председателями Национального совета Федерального собрания Швейцарии и Совета кантонов, главами партий и фракций Федерального собрания Швейцарии, с Президентом Швейцарской Конфедерации Виолой Амхерд, а также в Давосе с генсеком НАТО Столтенбергом и Госсекретарём США Энтони Блинкеном.

Фото: ОПУ

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