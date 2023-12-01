646 дней войны: задача — усиление защитных линий

646-е сутки продолжается широкомасштабная вооружённая агрессия Российской Федерации против Украины. Побывавший на передовой 30 ноября Верховный Главнокомандующий Владимир Зеленский поставил задачу по строительству фортификационных сооружений.

Об этом он сказал в своём вечернем видеообращении, обнародованном на Официальном сайте Офиса Президента.

Говоря о фортификации, Зеленский подчеркнул, что «на всех основных направлениях, где нужно усилиться, нада ускориться со строительством сооружений. Конечно, это, прежде всего, Авдеевское, Марьинское и другие направления на Донетчине – максимум внимания. Харьковщина – это Купянское направление, а также оборонная линия Купянск – Лиман. И вся Харьковщина и Сумщина, и Черниговщина, и Киевская, и Ровенская области, Волынь. И также юг – Херсонская область».

Владимир Зеленский отметил, что на совещании в Запорожье были обсуждены вопросы «привлечения для этого соответствующих ресурсов, мотивацию, в частности, и частного бизнеса в этой работе, финансирование. Приоритет очевиден. Благодарен всем, кто работает именно на таком строительстве, на производстве материалов. Обсудили и те потребности, по которым будем работать с партнёрами для усиления наших защитных линий».

Тем временем, военная ситуация в зонах ответственности оперативно-стратегических группировок войск (ОСГВ) ВСУ состоянием на 6 часов утра 1 декабря складывается следующим образом:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений, на Северском и Слобожанском — противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица»: на всех направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском — противник вёл штурмовые действия, отражённые нашими воинами. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах;

ОСГВ «Таврия» : безуспешными были наступательные действия противника на Авдеевском, Марьинском, Запорожском направлениях. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта;

: безуспешными были наступательные действия противника на Авдеевском, Марьинском, Запорожском направлениях. На Шахтёрском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вёл. Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, истощают врага вдоль всей линии фронта; ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, продолжают вести контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

Одесса News информировала, что с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ украинские военные ликвидировали около 330 тысяч российских оккупантов.

На главном фото боец 23-й ОМБр ВСУ.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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