Общие боевые потери врага с 24 февраля 2022 года составили почти 330 тысяч человек

С начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ украинские военные ликвидировали около 328760 российских оккупантов.

Об этом 30 ноября сообщает Генеральный штаб Вооружённых сил Украины.

За это время силы обороны также уничтожили 5551 (+13 за прошедшие сутки) танк противника, 323 (+1) самолёт, 324 вертолёта, 22 корабля и одну подводную лодку.

Помимо этого, захватчики потеряли в Украине 10340 боевых бронированных машин (+28), 7909 (+1) артиллерийских систем, 910 реактивных систем залпового огня, 600 средств ПВО, 5954 (+10) БпЛА оперативно-тактического уровня, 1567 крылатых ракет, 10361 (+13) единиц автомобильной техники и цистерн, а также 1124 (+3) единицы специальной техники.

Данные уточняются, — говорится в сообщении Генштаба.

Одесса News информировала, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 2 удара по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага и ещё 2 — по зенитно-ракетным комплексам, а подразделения ракетных войск поразили 2 таких района, 3 пункта управления, 2 склада боеприпасов.

Инфографика: Генштаб ВСУ

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