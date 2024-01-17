После вражеской атаки на Одессу нет теплоснабжения у некоторых жителей

В результате ночной вражеской атаки 17 января на Одессу приостановлено теплоснабжение по некоторым адресам жителей города.
По сообщению Telegram-канала «Одесса. Официально», отключено теплоснабжение по таким адресам:
- ул. Армейская, 13,15,17,17а,19,21,23;
- Ботанический переулок, 2,2а,4,6;
- Проспект Гагарина, 23/4,23/5;
- ул. Маршала Говорова, 5,5(а,б);
- Проспект Шевченко, 6/1-6/8,6/10,8/1-8/13, 8(а,б,в),10,10/1-10/10,12.
«Ждём разрешения начинать работы по восстановлению теплоснабжения. Об их ходе будем сообщать дополнительно», — информирует КП «Теплоснабжение города Одессы».
Одесса News сообщала, что в результате атаки врага, произошедшей ночью 17 января 2024 года, получили повреждение 8 домов в Приморском районе Одессы.
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