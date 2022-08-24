Могилу российского писателя Аркадия Гайдара в Каневе хотят перенести

Могилу российского писателя Аркадия Гайдара хотят перенести из центрального парка Канева на местное кладбище.

Об этом в Facebook написал активист общественной организации «Шевченков край» Яков Прогнимак.

«На обращение ОО «Фонд развития «Шевченков край» относительно перезахоронения (переноса могилы) Гайдара в Каневе (памятник местного значения) из Министерства культуры и информационной политики (МКИП) получили алгоритм действий. Алгоритм достаточно сложный, его выполнение требует значительного времени и помощи всех желающих», — написал Прогнимак.

Аркадий Гайдар

Министерство ответило, что могила Аркадия Гайдара (Голикова) занесена в реестр недвижимых памятников и её нельзя сносить или перемещать.

Для получения разрешения на перемещение нужно получить пакет документов консультативного совета по вопросам культурного наследия об обосновании необходимости его переноса и решение органа местного самоуправления относительно переноса. Кроме того, нужно получить согласие владельца памятника. В случае поступления полного пакета документов вопрос будет рассмотрен министерством культуры в определённые законом сроки.

Для справки. Аркадий Гайдар (Голиков) был известным советским чекистом и писателем. Он написал такие произведения: «РВС», «Школа», «Тимур и его команда». В 1941 году был в действующей армии и попал в германское окружение. 26 октября был убит при невыясненных обстоятельствах возле железнодорожной насыпи в селе Липляво бывшего Каневского района Черкасской области.

На его могилу из России неоднократно приезжали сын Тимур Гайдар и внук — известный российский либерал-реформатор Егор Гайдар.

Егор Гайдар

Кстати. Дочь Егора Гайдара, правнучка Аркадия Гайдара — Мария Гайдар — была избрана в 2015 году депутатом Одесского областного совета, с июля того же года по январь 2016-го работала советником председателя Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили, а затем стала и его заместителем, курирующим социальные вопросы. В апреле 2016 года одесские волонтёры обвинили Марию Гайдар в «недееспособности», заявив, что в Одесской области растёт смертность. Кроме того, депутата называли «пятном на всей команде Саакашвили». В июне 2018 года сессия Одесского облсовета приняла решение о досрочном сложении депутатских полномочий депутата Марии Гайдар (фракция «Блок Порошенко»).

Мария Гайдар

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod