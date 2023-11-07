ЮНЕСКО осудил атаку России по Одессе, во время которой повреждён Худмузей

В ЮНЕСКО осудили очередную атаку по Одессе, совершённую войсками РФ, в результате чего было, в частности, повреждено здание Национального художественного музея.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на страницу организации в соцсети Х (бывший Твиттер).

«Художественный музей в Одессе, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, снова пострадал в результате российского удара. ЮНЕСКО решительно осуждает атаку. Культурные объекты должны быть защищены в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, вечером 5 ноября войска РФ нанесли ракетно-дроновый удар по Одессе. Повреждены 32 жилых дома и шесть памятников архитектуры, в частности, здание Одесского художественного музея (ул. Софиевская, 5), корпус ОНМеда (ул. Софиевская, 2), а также дома №№12, 10, 8 и 4/6. Почти половина залов музея получили повреждения.

Всего с начала войны в Одессе повреждены 93 памятника архитектуры.

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