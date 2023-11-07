MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Мировые новости
  4. ЮНЕСКО осудил атаку России по Одессе, во время которой повреждён Худмузей

ЮНЕСКО осудил атаку России по Одессе, во время которой повреждён Худмузей

-Одесса.jpg

В ЮНЕСКО осудили очередную атаку по Одессе, совершённую войсками РФ, в результате чего было, в частности, повреждено здание Национального художественного музея.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на страницу организации в соцсети Х (бывший Твиттер).

«Художественный музей в Одессе, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, снова пострадал в результате российского удара. ЮНЕСКО решительно осуждает атаку. Культурные объекты должны быть защищены в соответствии с международным правом», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, вечером 5 ноября войска РФ нанесли ракетно-дроновый удар по Одессе. Повреждены 32 жилых дома и шесть памятников архитектуры, в частности, здание Одесского художественного музея (ул. Софиевская, 5), корпус ОНМеда (ул. Софиевская, 2), а также дома №№12, 10, 8 и 4/6. Почти половина залов музея получили повреждения.

Всего с начала войны в Одессе повреждены 93 памятника архитектуры.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy

Просмотров: 217

Смотрите также...

scroll to top