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Украина начала серийное производство аналога дрона Shahed

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Украина начала серийное производство аналога иранского дрона Shahed.

Об этом в опубликованном 6 ноября интервью «Экономической правде» заявил генеральный директор «Укроборонпрома» Герман Сметанин.

По его словам, рекордная дальность боевого вылета новой разработки составила 1 тыс. км.

«В Украине много государственных и частных производителей. У нас есть аналог Shahed, а есть и более мощные модели, потому что Shahed так далеко не летают. Мы сейчас сосредоточились на производстве более сложных и дорогостоящих моделей с высокими характеристиками», – отметил Сметанин.

Для справки. О совместной с Генштабом ВСУ программе развития беспилотных систем «Укроборонпром» сообщил 26 августа 2022 года. Она предусматривает сотрудничество с частными проектировщиками дронов для быстрого и безопасного производства беспилотников на их мощностях, заявил тогда концерн.

17 октября «Укроборонпром» представил фрагмент фото нового украинского БпЛА. «Дальность – 1 тыс. км, вес боевой части – 75 кг. Завершаем разработку», – написали в концерне. 

13 января 2023 года спикер госконцерна «Укроборонпром» Наталья Сад сообщила, что дрон дальностью 1 тыс. км прошёл успешные испытания, в том числе под действием систем радиоэлектронной борьбы.

Одесса News информировала, что Государственный концерн «Укроборонпром» (ныне АО «Украинская оборонная промышленность») поднялся с 89-е на 65-е место в рейтинге оборонных компаний мира по версии издания Defense News.

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