В России заявили об атаке украинскими дронами Москвы и кораблей ЧФ

Минобороны РФ утром 1 августа заявило, что украинские катера минувшей ночью якобы атаковали корабли Черноморского флота страны-агрессора.

«Сегодня ночью Вооружёнными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульные корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющие задачи по контролю судоходства в юго-западной части Чёрного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя», – говорится в Telegram вражеского минобороны.

В оборонном ведомстве утверждается, что все три безэкипажных катера были ликвидированы огнём из штатного вооружения российских кораблей. Корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» продолжают выполнять поставленные задачи, заявили в минобороны РФ.

Украинская сторона информацию российских оккупантов не комментировала.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в ночь на 1 августа беспилотные летательные объекты снова атаковали комплекс «Москва-Сити».

«Несколько беспилотников при попытке пролёта в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в «Сити», что и в прошлый раз. Повреждён фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 м²», – написал Собянин.

По его словам, информации о пострадавших нет, на месте работают экстренные службы.

В минобороны РФ утверждают, что Москву атаковали украинские дроны. Два из них якобы были сбиты над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области.

«Ещё один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий «Москва-Сити», – говорится в сообщении.

Это уже вторая атака на центр «Москва-Сити» за последние дни. Предыдущий раз взрывы в столице РФ прогремели в ночь на 30 июля. В результате было повреждено 50-этажное здание.

США «не поощряют и не способствуют» атакам на российскую территорию. — заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби 31 июля в интервью CNN.

По его словам, Вашингтон обсуждал с Киевом свои опасения по поводу взрывов в РФ, но решение остаётся за украинским командованием.

«Они сами отвечают за выбор своих целей и за то, как они будут использовать свой военный потенциал. Мы не поощряем атаки на территорию России и уж тем более не способствуем их совершению. Мы действительно хотим сосредоточиться на том, что происходит на территории Украины», – сказал Кирби.

Как сообщала Одесса News, 3 мая российские власти заявили, что БпЛА атаковали Кремль. У Путина назвали атаку «спланированной террористической акцией» и «покушением на президента».

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