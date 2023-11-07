Зеленский провёл заседание Ставки: говорил об Одессе

6 ноября Президент Украины Владимир Зеленский провёл очередное заседание Ставки Верховного Гавнокомандующего.

Об этом собщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

«Очень важно… Россия нанесла очередной удар по Одессе. Ракеты, «шахеды». Часть удалось сбить. Были и попадания. Сложная ночь для Одессы. Постоянные удары по Херсону, Херсонщине. Донбасс, Харьковщина. По всей стране… была воздушная тревога. Следует всем помнить, что самое главное в Украине сейчас. Враг – неадекватный. И имеет силу. И хочет уничтожить Украину – так же, как и раньше хотел. Всем сейчас следует думать о защите нашего государства. Собраться, не охлаждаться, не распадаться на споры или другие приоритеты», — подчеркнул Верховный Главнокомандующий.

На заседеании Ставки был рассмотреы обстоятельства трагедии с воинами 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

«Докладывали военные, министр обороны, руководитель Службы безопасности Украины. Конкретика – что уже удалось выяснить по обстоятельствам трагедии, приказы которых создали условия, чтобы трагедия произошла. Докладывал, в частности, главный инспектор Минобороны Воронченко. Командир бригады отстранён на время следствия. Вся ситуация разбирается поминутно. И будет установлено, кто конкретно нарушил правила безопасности людей в районе доступа аэроразведки врага. Никакого избегания ответственности», — проинформировал в своём видеообращении Зеленский.

Также на заседании были заслушаны доклады Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующих по направлениям основных боёв, «доклад разведки. Наши наступательные действия. Наши военные действия. Авдеевка, Купянск, Херсон – главное внимание сегодня. И наши операции в Чёрном море».

Зеленский поблагодарил «каждого, кто обеспечил успешное поражение российского корабля на заводе в Керчи. Это весомо – минус ещё один источник российского террора против Украины».

Отмечается, что на заседании Ставки руководители Минстратегпрома и Минобороны доложили о поставках оружия и техники нашим бригадам, о динамике оборонного производства в Украине и выполнении контрактов и договорённостей с партнёрами.

Одесса News информировала, что 31 октября 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский провёл предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором рассматривались вопросы безопасности Одесской области.

Фото и видео: ОПУ

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