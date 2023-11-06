Удар РФ по 128-й бригаде ВСУ: Главное — установить правду

Оккупанты ударили «Искандером» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ в Запорожской области 3 ноября. Погибли украинские военнослужащие, ранения различной степени тяжести получили и местные жители.

Соболезнования семьям погибших воинов выразил глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

«Будут выяснены все обстоятельства случившегося. Поручаю Главной инспекции Министерства обороны провести полную проверку по факту этой трагедии, – написал Умеров. – Наш враг – коварный террорист. Мы должны приложить все усилия, чтобы защитить наших людей и дать все честные ответы родным и близким погибших воинов».

СМИ сообщают, что ракета попала по месту скопления военных, которых собрали и выстроили для торжеств ко Дню ракетных войск и артиллерии.

«Во время вручения наград бойцам ВСУ на территории прифронтовой зоны Запорожской области в результате попадания ракеты в место, где, собственно, происходило награждение, погибло предварительно более 20 военных, в том числе бывший руководитель Хмельницкого областного РТЦК Возный Владимир Николаевич, недавно переведённый на службу в РТЦК Запорожской области… ранены девять местных жителей – четверо мужчин и пять женщин», – рассказали в МВД Украины.

Президент Украины высказал своё мнение, касающееся этой трагедии, в своём вечернем 5 ноября видеообращении.

«Это трагедия, которой можно было избежать. Министр обороны Умеров доложил мне о мерах, которые были приняты, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося, кто конкретно и какие распоряжения давал. По факту трагедии было зарегистрировано также уголовное производство. Продолжается соответствующее расследование. Главное – установить полную правду о случившемся и больше не допустить подобного», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что «каждый военный в зоне боевых действий – в зоне дострела и аэроразведки врага – знает, как нужно вести себя под открытым небом, как заботиться о безопасности. Сейчас расследование должно дать родным погибших воинов и обществу честные ответы о том, как произошла трагедия и чьи распоряжения были неправильными».

Одесса News опубликовала полный текст статьи Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в американском издании The Economist.

Видео: ОПУ

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