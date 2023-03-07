377-й день войны: враг безуспешно штурмует позиции украинских защитников

Начались 377-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину.

По оперативным данным Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 7 марта, основные усилия оккупанты продолжают сосредотачивать на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтёрском направлениях.

За прошедшие сутки украинские воины отбили на этих направлениях более 140 атак противника. В общей сложности, враг нанёс 50 авиационных и 5 ракетных ударов. В частности, во время авиаударов враг использовал 11 БпЛА типа Шахед-136, 9 из которых – сбиты.

Также оккупанты совершили 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по населённым пунктам.

За прошедшие сутки обстрелам подверглись селения в Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской областях.

На Купянском и Лиманском направлениях противник пытался тщетно прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении противник, несмотря на значительные потери, продолжает штурмовать город Бахмут и его окрестности. За минувшие сутки, только у села Дубово-Васильевка враг совершил 37 атак.

Не имел противник успеха и на Авдеевском, а также Шахтёрском направлениях.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник ведёт оборону, обстреливает мирные населённые пункты.

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения оккупантов, удар по зенитно-ракетному комплексу на огневой позиции.

Кроме ударных беспилотных летательных аппаратов Шахед-136, за прошедшие сутки наши защитники сбили вражеский самолёт Су-25 и ещё 8 дронов разных типов.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 8 районов сосредоточения противника, 2 средства противовоздушной обороны врага, артиллерийское подразделение на огневых позициях, склад боеприпасов и радиолокационную станцию оккупантов.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский провёл 6 марта очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, на котором руководство украинской армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте Донецкой области.

На главном фото бойцы 10-й отдельной горно-штурмовой бригады «Эдельвейс» ВСУ.

Фото: Генштаб, ВМС ВСУ /Facebook, АРМIЯ INFORM

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