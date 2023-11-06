В Одессе работает оперативный штаб для пострадавших от ракетного удара 5 ноября

Согласно информации на 10:00 в Одессе в результате российской атаки вечером 5 ноября пострадали 32 жилых дома: в Приморском районе города — 10, в Хаджибейском — 22. На местах ликвидации последствий российской атаки работают городские оперативные штабы, фиксирующие повреждения и консультирующие жителей по поводу документов для предоставления материальной помощи для восстановления повреждённого имущества.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

В Одессе с 8:00 6 ноября по адресу: ул. Софиевская, 5 работает городской оперативный штаб, где можно получить консультационную помощь по пакету документов, который необходимо собрать для оформления на восстановление окон и дверей.

Сотрудники Приморской районной администрации вместе с другими коммунальными службами на месте принимают заявления на оформление материальной помощи. Также жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Приморскую районную администрацию по адресу: ул. Канатная, 134.

В Хаджибейском районе штаб работает по ул. Чернышевского, 92. Он будет работать в ближайшие дни с 08:00 до 17:00. Кроме того, жители пострадавших домов могут обращаться за помощью и консультацией в Хаджибейскую районную администрацию по адресу: ул. Генерала Петрова 22, с 08:30 до 17:00 или по телефонам: (048) 734-95-28, (048) 734-95-29.

Одесса News информировала об изменении движения трамвайных маршрутов №№ 7, 12, 15 в связи с повреждением инфраструктуры на улице Софиевской в Одессе.

Фото и инфографика: «Одесса»

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