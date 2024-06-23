Вражеская ракета, направленная на Одессу, упала в море

Вечером 22 июня российские террористы, не прекращая системный ракетный террор южных регионов Украины, с самолёта тактической авиации, из акватории Чёрного моря, направили управляемую авиационную ракету в сторону Одесской области.

Об этом в Telegram сообщили Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что над акваторией Чёрного моря ракета потеряла боевую способность.

Одесса News информировала, что 21 июня враг атаковал прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой «Искандер-М» с территории временно оккупированного Крыма.

Фото иллюстративное

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