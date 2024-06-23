Где эта улица: в честь какого Комарова переименована улица в Одессе

Все представители украинской интеллигенции, приезжавшие в Одессу, начиная от Ивана Франко и Леси Украинки, прежде всего стремились попасть в квартиру писателя и библиографа Михаила Фёдоровича Комарова, которого справедливо называли «украинским сердцем Одессы».

У себя дома на ул. Почтовой, 25 (ныне Жуковского, 27) библиограф и писатель Михаил Комаров имел огромную библиотеку, которая насчитывала около 3 тысяч изданий. Друзья говорили, что «почитать полный массив украинских изданий в Одессе было возможно разве что дома у Комарова». А его рассказами о Богдане Хмельницком и Антоне Головатом, «О запорожских вольностях» зачитывалась молодёжь всей Украины. Михаил ещё со студенческих лет записывал из народных уст песни, думы, колядки, щедривки.

Юрист по образованию, Комаров также активно защищал и продвигал украинскую культуру в Одессе начала ХХ века. Так, в письме своему другу Евгению Чикаленко (в его честь переименована улица Вильямса) в 1907 году он писал: «С чиновником, присматривающим за «Просветительством», снова был спор, и пришлось объясняться с Градоначальником и в конце концов дело уладилось, прискорбно только, что на такую ​​мелкую борьбу нужно тратить столько энергии».

Именно на базе собрания и рукописного архива Михаила Комарова в 1920 году в Одессе была основана Украинская государственная библиотека имени Т.Г. Шевченко. А сейчас это собрание вошло в состав Одесской национальной научной библиотеки.

В этом году 23 января исполнилось 180 лет со дня рождения «Украинского сердца в Одессе».

В честь Михаила Комарова в прошлом году переименована улица Космонавта Комарова в Киевском районе Одессы.

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