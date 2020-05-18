Нардеп поздравила одесситов с большим семейным стажем

По случаю Международного дня семьи народный депутат от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Татьяна Плачкова совместно с общественной организацией «Женщины Одесщины» поздравили одесские семьи, которые прожили вместе вместе 30, 40, 50 лет, семьи, живущие четырьмя поколениями под одной крышей, и пенсионеров-молодожёнов, чей супружеский стаж – всего пара лет.

Об этом нардеп написала на своей странице в Facebook.

«Жить вместе – это искусство. А жить вместе много лет, сохраняя любовь и уважение, передавая их из поколения в поколение своим детям, внукам и правнукам — искусство особое. Таких семей в Украине много. И каждая – уникальна, со своими ценностями, своей историей и традициями. Сегодня, в Международный день семьи, я желаю каждой семье счастья, благополучия, любви и достатка. И, конечно, здоровья», — обратилась нардеп к семьям.

«Семья — это своеобразная домашняя церковь, где люди хранят душу друг друга. Поэтому, несмотря на расстоянии оставайтесь всегда рядом со своими родными», — отметила она в своем поздравлении по случаю праздника.

Как сообщала Одесса News, нардеп Плачкова на печальных примерах Одесской области сделала вывод о необходимости для власти сделать экологию приоритетным направлением и предложить чёткий план обеспечения экологической безопасности Украины.

Фото: Facebook/Плачкова