В Еврейской больнице в Одессе открывают диагностическое отделение после ремонта

В городской клинической больнице №1 (Еврейской больнице) готовят к открытию современное приёмно-диагностическое отделение, оснащённое всем необходимым медицинским оборудованием.

Об этом сообщает официальный сайт города.

Мэр Одессы Геннадий Труханов проинспектировал выполнение ремонтных работ в главном хирургическом корпусе больницы, где впервые с момента основания проведены такой масштабный капитальный ремонт и реконструкция.



Отмечается, что благодаря реконструкции, удалось успешно реализовать одно из важнейших направлений в оказании экстренной медицинской помощи и обеспечить оптимальную логистику с момента поступления пациента и на всех этапах диагностики и лечения. Как подчёркивают специалисты, это беспрецедентный эпизод не только в городском здравоохранении Одессы, но и в масштабах всей Украины, когда в историческом здании создано отделение ургентной помощи столь высокого уровня оснащения с сохранением аутентичных архитектурных элементов.

«Маршрут пациента продуман до мелочей – отделение экстренной помощи находится в шаговой доступности с реанимационным отделением, оперблоком, лабораторией и мощной диагностической базой. Это позволяет оказывать весь комплекс диагностических, хирургических и реанимацоннных услуг без транспортировки пациента по разным отделениям, что особенно важно для больных в тяжёлом состоянии», — говорится в сообщении.

В приемно-диагностическом отделении установлено новейшее медоборудование, в числе которого первый в Одессе муниципальный компьютерный томограф General Electric Revolution производства США.

Также для больницы закуплены современная рентгенологическая и флюороскопическая система General Electric Opera, дыхательная и следящая аппаратура, операционные столы, функциональные кровати и другое медоборудование и мебель. Подготовлено помещение под установку ангиографа, поставка которого ожидается в рамках государственной программы «Велике будівництво».

В построенном в 1864 году здании Еврейской больницы новейшие медицинские технологии органично соседствуют с историческим наследием, которое бережно сохранено и восстановлено в ходе ремонтных работ. В хирургическом корпусе установлен современный лифт, рядом с которым реставрированы мраморная лестница и чугунная баллюстрада.

На втором этаже здания выполнена рестраврация мемориальной доски с именами благотворителей, сделавших значительный вклад в поддержку и развитие Еврейской больницы. Над входом в приёмное отделение при участии посольства Израиля восстановлены исторические часы.

«Несмотря на непростую ситуацию с коронавирусом, которая потребовала значительного финансирования, ремонтные работы в Еврейской больнице не остановились, и сегодня мы видим блестящий результат. Проведено полное переоборудование и разработана грамотная логистика при поступлении ургентного пациента. При этом с бережным отношением к памятникам архитектуры мы сохранили все исторические элементы. Сегодня здесь созданы комфортные условия для работы медицинского персонала и лечения пациентов с использованием передовых технологий», – отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, Одесская городская больница №8 на Фонтанской дороге начала приём пациентов с COVID-19 после ремонта.

Фото и видео: «Одесса»

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