Кого 6 августа в Одессе оставят без газа

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Ак. Вильямса, 5/5, в Одессе 6 августа прекратят газоснабжение по некоторым адресам.

Об этом предупредило Управление газового хозяйства Одессы.

Сообщается, что с 09:00 до 17:30 в этот день будут отключены от газоснабжения потребители по таким адресам: