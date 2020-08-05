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Кого 6 августа в Одессе оставят без газа

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Ак. Вильямса, 5/5, в Одессе 6 августа прекратят газоснабжение по некоторым адресам.

Об этом предупредило Управление газового хозяйства Одессы.

Сообщается, что с 09:00 до 17:30 в этот день будут отключены от газоснабжения потребители по таким адресам:

№ п/п
Адрес отключения
Кому отключат
1.
 ул. Ак. Вильямса, 17, 15, 15б, 13 ,9 ,7 ,7а, 5а, 5, 5б, 3а, 3б, 3, 1, 1б, 1а
Население
2.
 Водный переулок, 1а, 3, 5, 5а, 7 ,9, 11, 4/6а, 6
Население
3.
 ул. Ак. Вильямса, 5/5
Детсад № 165
4.
 ул. Дача Ковалевского, 68, 70, 72, 76, 76б, 78, 82, 84, 80, 74/5, 88,

Население
 5.
 ул. Саксаганского, 2, 1, 2б, 4, 6, 8, 10/12а, 10, 12, 12а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Население

 

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