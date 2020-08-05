Кого 6 августа в Одессе оставят без газа

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Ак. Вильямса, 5/5, в Одессе 6 августа прекратят газоснабжение по некоторым адресам.
Об этом предупредило Управление газового хозяйства Одессы.
Сообщается, что с 09:00 до 17:30 в этот день будут отключены от газоснабжения потребители по таким адресам:
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№ п/п
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Адрес отключения
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Кому отключат
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1.
|ул. Ак. Вильямса, 17, 15, 15б, 13 ,9 ,7 ,7а, 5а, 5, 5б, 3а, 3б, 3, 1, 1б, 1а
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Население
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2.
|Водный переулок, 1а, 3, 5, 5а, 7 ,9, 11, 4/6а, 6
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Население
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3.
|ул. Ак. Вильямса, 5/5
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Детсад № 165
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4.
|ул. Дача Ковалевского, 68, 70, 72, 76, 76б, 78, 82, 84, 80, 74/5, 88,
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Население
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5.
|ул. Саксаганского, 2, 1, 2б, 4, 6, 8, 10/12а, 10, 12, 12а, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17
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Население