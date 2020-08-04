В Одесской области завершили сбор лаванды

В селе Васильевка Болградского района Одесской области завершился сбор урожая лаванды.

Об этом сообщает Думская.

«С двухлетних кустов собрали цветы и отправили на сушку, после чего из них отберут семена, часть которых используют для изготовления ароматических мешочков, а оставшееся сырьё продадут. Цветы же однолетней лаванды срезали трактором с косилкой, чтобы у растений лучше развивалась корневая система», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, местное предприятие «Агропродукт» начало высаживать лаванду два года назад. Сначала в тестовом режиме высадили 50 га кустов, которые хорошо прижились и выпустили цветы. Поэтому в конце осени прошлого года высадили ещё 50 гектаров более ароматной масличной культурой, саженцы которой приобретали в Болгарии.

В следующем году рядом с полем планируют построить мини-завод по производству ароматических масел – это основная цель выращивания лаванды в Васильевке.

Также планируется поставить пчелиные ульи, чтобы собирать лавандовый мёд.

«Агропродукт» хочет зарабатывать и на организации фотозоны в период цветения лаванды. Для фотографий в лаванде готовят ретро-автомобиль насыщенного фиолетового цвета. Для этого старенькую «Победу» переделывают под кабриолет.

Фото: Думская