В Одесской области будут выращивать синие цветы — лаванду

Миллион кустов лаванды высадило нынешней осенью предприятие «Агропродукт» в селе Василевка Болградского района Одесской области.

Как сообщает Бессарабiя.UA, укоренить такое большое количество рассады удалось всего за четыре дня благодаря помощи почти 300 жителей близлежащих сёл – Александровки, Огородного, Дмитровки, Новых Троян, Каракурта, Кальчева.

«Саженцы предприятие закупило в Болгарии, славящейся своими роскошными лавандовыми полями. В «Агропродукте» планируют засадить сине-сиреневыми цветами поле площадью в 160 га, а пока удалось заполнить посадочным материалом 50 га. Оставшуюся часть будут постепенно засаживать уже собственными саженцами», — говорится в сообщении.

Руководство предприятия уже в следующем году собирается запустить завод по производству лавандового масла. Наиболее продуктивное цветение лаванды начинается только на третий год, но и двухлетние растения можно начинать понемногу использовать.

Отмечается, что в прошлом году в хозяйстве высадили один гектар лаванды в тестовом режиме. И именно это сырьё будет запущено в производство на заводе. Эфирное масло лаванды василевцы планируют экспортировать в Европу. Кроме того, в селе будут рады гостям и туристам, приезжающим для эффектных фотосессий.

Кстати. Лаванда идеально подходит для возделывания на юге Украины. Рентабельность вложенных инвестиций за пять лет, по предварительным подсчётам, должна составить 200 процентов. Прибыль в лавандовом бизнесе можно получать, продавая саженцы. Сырьё активно покупают парфюмерные и фармацевтические компании.