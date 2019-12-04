Украина безуспешно пытается вернуть захваченный в Ливии одесский танкер

Руководство морского порта Одессы занимается возвращением танкера «Рута», находящегося под арестом на военной базе Ливии уже полтора года.

Об этом сообщил ТАЙМЕР со ссылкой на и. о. директора порта Алексея Мясковского.

По его словам, само судно находилось в аренде, соответствующий договор был расторгнут, однако «Руту» её владельцу — государственному предприятию «Одесский порт» — так и не вернули. По указанной причине возникли некоторые сложности, и в настоящее время вопрос с танкером решается с привлечением дипломатической службы Украины в Ливии.

Что же касается 14 членов экипажа арестованного судна, то, по словам Мясковского, «нам, безусловно, небезразлична судьба людей, но повлиять на неё непосредственно мы не можем, поскольку не мы их нанимали, а арендатор, с которым договор расторгнут».

Также руководитель Одесского порта заявил, что предприятие делает всё возможное для возвращения как «Руты», так и моряков.

Как сообщала Одесса News, 28 апреля 2017 года власти Ливии захватили с боем два судна по подозрению в контрабанде нефти — танкеры Stark (флаг Панамы) и «Рута» с 14 членами экипажа из Одессы. В мае того же года в министерстве иностранных дел Украины признались, что не располагают информацией о местонахождении и состоянии здоровья украинских моряков.