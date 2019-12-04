Галерея «#ARTODESSA» приглашает в «Лабиринты времени»

Сегодня, 3 декабря, галерея «#ARTODESSA» в Летнем театре Горсада приглашает на открытие выставки живописи «В лабиринтах времени» художника, одессита Игоря Варешкина.

В проекте представлена серия работ крупного формата, отображающих художественные и философские изыскания автора. Соотношение физического размера полотен и зрителя создаёт особенный эффект — произведение вовлекает смотрящего и вынуждает погрузиться в многослойную и многозначную глубину смыслов и образов.

В лабиринтах времени, как и в пространственных лабиринтах, путешественнику придётся нелегко. Продвижение в иные миры, которые пытается зафиксировать Игорь Варешкин, рискованно — и этим прекрасно. Слежение за формой и попытка совладать с ней, при этом не отождествляя ничто с ничем — большое мастерство.

Возможно, когда-то это была Вселенная, в которой сгустки разлетающейся материи превращаются в форму, затем опять распадаются и соединяются вновь. Здесь возможно усмотреть и нечто апокалиптическое — цивилизация гибнет и воссоздаётся — на новом, более усложнённом экзистенциальном уровне.

Открытие выставки в 18.00. Вход свободный.

Экспозиция продлится до 18 декабря. Галерея «ARTODESSA» работает с 13.00 до 20.00 ежедневно, кроме понедельника.

Кстати. ВАРЕШКИН ИГОРЬ ЮРЬЕВИЧ, родился в Одессе в 1961 году. Окончил ОГХУ им. М.Б. Грекова, художественно-графический факультет Южно-украинского национального педагогического университета им. К.Д.Ушинского, с 1992 г. — член НСХУ. Работы находятся в частных собраниях Украины, России, Греции, США, Италии, Франции, Австралии, Польши, в Одесском художественном музее, в Музее современного искусства Одессы, в Хмельницком областном художественном музее.