Рисунок Леонардо да Винчи продали на аукционе за $12 миллионов

Рисунок «Голова медведя», который был создан Леонардо да Винчи, продали на аукционе, который устроил дом Christie’s.

Лот купили за 8,8 миллиона фунтов стерлингов (12,2 миллиона долларов. — Ред.), что является рекордом для рисунков художника.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Твиттер-страничку дома Christie’s.

«Рисунок является изысканной демонстрацией непревзойдённого мастерства Леонардо да Винчи как художника», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в мае 2021 года на аукционе Christie’s в Нью-Йорке картину «Женщина, сидящая у окна» испанского художника Пабло Пикассо продали за 103,4 миллиона долларов США.

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