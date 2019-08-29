На Театральной площади Одессы выступят звёзды мирового балета

1 сентября в 20:00 на Театральной площади Одессы состоится гала-концерт «Odesa Ballet Gala Classik&Moderm» в рамках V фестиваля искусств «Бархатный сезон в Одесской опере».

Перед зрителями выступят звёзды мирового балетного искусства, — сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в концерте примут участие солистка Австралийского балета Мельбурна Натали Куш, ведущий солист American Ballet Theatre, Royal Opera House, Bayerische Staatsoper, Dutch National Ballet Мэтью Голдинг, солисты Национальной оперы Украины — заслуженная артистка Украины Наталья Мацак, Сергей Кривоконь, ведущие артисты балета, хора и оркестра Одесского национального академического театра оперы и балета.

В программе концерта — фрагменты из балетов, классические и современные хореографические миниатюры.

