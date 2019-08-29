Начала работу Верховная Рада Украины IX созыва

В повестке дня 27 вопросов.

Депутаты заслушали объявление Премьер-министра о сложении полномочий Кабинета министров перед новоизбранным парламентом, а также доклад Председателя Верховной Рады VIII созыва Андрея Парубия о состоянии законодательной работы в парламенте.

Сегодня парламентарии также изберут Председателя ВРУ и его заместителей, заслушают послание Президента о внутреннем и внешнем положении Украины. Депутаты намерены рассмотреть вопросы о назначении Премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, а также в целом о формировании состава КМУ. Они также будут рассматривать вопросы о прекращении полномочий народных депутатов, назначенных в состав правительства, и освободят от должностей членов Кабмина.

Увольнение главы Службы безопасности Украины и Генерального прокурора и назначение новых руководителей этих органов также в планах на сегодняшний день.