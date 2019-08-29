Начала работу Верховная Рада Украины IX созыва

29 августа в 10 часов началось торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины.
Как сообщает Укринформ, народные депутаты дали присягу и получили удостоверения.
Верховная Рада утвердила количественный и руководящий состав парламентских фракций. Отныне в ней будут действовать пять фракций: партии «Слуга народа» (254 члена), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (44 члена), «Батькивщина» (25 членов), «Европейская солидарность» (27 членов ) и «Голос» (17 членов).
Председателем фракции «Слуга народа» избран народный депутат Давид Арахамия, первым заместителем — Александр Корниенко.
Сопредседателями фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович.
Фракцию «Батькивщина» возглавила Юлия Тимошенко, ее заместителем избран Сергей Соболев.
Сопредседателями фракции «ЕС» избран Артур Герасимов и Ирина Геращенко.
Председателем фракции «Голос» стал Сергей Рахманин, заместителем — Ярослав Железняк.
Кроме того, народные депутаты, избранные в одномандатных избирательных округах путём самовыдвижения, создали в новом парламенте депутатскую группу «За будущее», в состав которой вошли 23 народных депутата. Её сопредседателями утверждены Виктор Бондарь и Тарас Батенко. В соответствии со статьёй 59 закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» эта группа имеет права фракции.
В повестке дня 27 вопросов.
Депутаты заслушали объявление Премьер-министра о сложении полномочий Кабинета министров перед новоизбранным парламентом, а также доклад Председателя Верховной Рады VIII созыва Андрея Парубия о состоянии законодательной работы в парламенте.
Сегодня парламентарии также изберут Председателя ВРУ и его заместителей, заслушают послание Президента о внутреннем и внешнем положении Украины. Депутаты намерены рассмотреть вопросы о назначении Премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, а также в целом о формировании состава КМУ. Они также будут рассматривать вопросы о прекращении полномочий народных депутатов, назначенных в состав правительства, и освободят от должностей членов Кабмина.
Увольнение главы Службы безопасности Украины и Генерального прокурора и назначение новых руководителей этих органов также в планах на сегодняшний день.