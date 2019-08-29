MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Начала работу Верховная Рада Украины IX созыва

Начала работу Верховная Рада Украины IX созыва

-лето-1.jpg

29 августа в 10 часов началось торжественное заседание Верховной Рады Украины по случаю принесения присяги новоизбранными народными депутатами Украины.

Как сообщает Укринформ, народные депутаты дали присягу и получили удостоверения.

Парламентская фракция политической партии «Слуга народа» приобрела права коалиции, о чём объявил председатель подготовительной депутатской группы, депутат от «Слуги народа» Дмитрий Разумков на первом заседании первой сессии парламента девятого созыва.

Верховная Рада утвердила количественный и руководящий состав парламентских фракций. Отныне в ней будут действовать пять фракций: партии «Слуга народа» (254 члена), «Оппозиционная платформа — За жизнь» (44 члена), «Батькивщина» (25 членов), «Европейская солидарность» (27 членов ) и «Голос» (17 членов).

Председателем фракции «Слуга народа» избран народный депутат Давид Арахамия, первым заместителем — Александр Корниенко.

Сопредседателями фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» стали Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Фракцию «Батькивщина» возглавила Юлия Тимошенко, ее заместителем избран Сергей Соболев.

Сопредседателями фракции «ЕС» избран Артур Герасимов и Ирина Геращенко.

Председателем фракции «Голос» стал Сергей Рахманин, заместителем — Ярослав Железняк.

Кроме того, народные депутаты, избранные в одномандатных избирательных округах путём самовыдвижения, создали в новом парламенте депутатскую группу «За будущее», в состав которой вошли 23 народных депутата. Её сопредседателями утверждены Виктор Бондарь и Тарас Батенко. В соответствии со статьёй 59 закона «О Регламенте Верховной Рады Украины» эта группа имеет права фракции.

Верховная Рада приняла решение продлить сегодняшнее заседание до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. За такое решение проголосовали 359 народных депутатов.

В повестке дня 27 вопросов.

Депутаты заслушали объявление Премьер-министра о сложении полномочий Кабинета министров перед новоизбранным парламентом, а также доклад Председателя Верховной Рады VIII созыва Андрея Парубия о состоянии законодательной работы в парламенте.

Сегодня парламентарии также изберут Председателя ВРУ и его заместителей, заслушают послание Президента о внутреннем и внешнем положении Украины. Депутаты намерены рассмотреть вопросы о назначении Премьер-министра, министра обороны, министра иностранных дел, а также в целом о формировании состава КМУ. Они также будут рассматривать вопросы о прекращении полномочий народных депутатов, назначенных в состав правительства, и освободят от должностей членов Кабмина.

Увольнение главы Службы безопасности Украины и Генерального прокурора и назначение новых руководителей этих органов также в планах на сегодняшний день.

 

Просмотров: 72

Смотрите также...

scroll to top