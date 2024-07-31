Функционер болградской «Батьківщини» пытался застрелить своего шефа из Одессы  

Пальбой из травматического пистолета завершилась встреча главы Болградской районной организации партии «Батьківщина» Сергея Шутова и Александра Хмельковского, недавно назначенного на должность замглавы Одесской областной организации партии Юлии Тимошенко.

Об этом конфликте сообщает издание «Думская».

Отмечается, что Шутов приехал к Хмельковскому, чтобы выразить своё недовольство тем, что тот не оказал помощь в решении коммерческого вопроса их общему знакомому.

«Замглавы областной организации «Батьківщини» оказался не робкого десятка и набросился на гостя с кулаками, в ответ на что Шутов несколько раз выстрелил в него из травмата. В итоге Хмельковский получил несколько лёгких ранений и написал на стрелка заявление в полицию. Вскоре, вероятно при вмешательстве партийного руководства, конфликт удалось замять и тимошенковец отозвал свою претензию», — говорится в сообщении.

Издание напоминает, что Александр Хмельковский фигурирует в уголовных производствах о мошенничестве, подделке документов, благодаря которым был незаконно отчуждён земельный участок в Ивано-Франковской области. В рамках этого дела ему довелось два года находиться в розыске, а затем посидеть в СИЗО. Также ранее его дважды – в Черкассах и Одессе – ловили на управлении автомобилем в пьяном виде.

Перед самым началом полномасштабной войны Хмельковский организовывал приватизацию «Одесского научно-исследовательского института телевизионной техники» компанией, владельцы которой имеют с ним деловые связи. Однако, сделке помешало российское вторжение.

Уже во время войны Хмельковский стал замдиректора национального детского центра «Молодая гвардия», что в одесской Лузановке. «Поговаривают, учреждение планируют пустить с молотка под застройку», — пишет издание.

Во время президентских выборов в 2019 году Хмельковский позиционировал себя как руководителя «Зе команды Одесской области» и зарегистрировал на своё имя общественную организацию «Зе-контроль», хотя не имел никакого отношения к Владимиру Зеленскому и его политсиле.

Недавно он открыл партийный офис на Еврейской улице, где фотографировался с главой областной парторганизации, замглавой облсовета Олегом Радковским.

Кстати, Шутов находится во внутрипартийной оппозиции к Радковскому, являясь сторонником ещё одного члена «Батькивщины» — поселкового главы Тарутино Саввы Чернева, которого суд недавно признал виновным в незаконном использовании более 100 тысяч гривен на премии своим приближённым.

Шутов и Чернев

Брата Александра Хмельковского, депутата Белгород-Днестровского райсовета Анатолия Хмельковского (он возглавляет там земельную комиссию), привлекают к уголовной ответственности за вымогательство.

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