Что нового в ситуации с танкером Delfi

Председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый считает, что одесская областная власть сделала всё, чтобы ускорить и упростить процесс ликвидации затонувшего у пляжа танкера «Делфи».

Об этом написал Максим Куцый на своей странице в Facebook.

«Со стороны облгосадминистрации было сделано всё возможное для ускорения и упрощения процесса ликвидации», — заявил глава ООГА.

В частности, Куцый отметил, что областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС признала ситуацию как чрезвычайную, местного уровня, что подтвердила ГСЧС Украины.

После неудачных попыток поднять танкер с мели судовладельцем дальнейший процесс окончательно перешёл к государству под реализацию Администрацией морских портов Украины.

В данный момент экспертный совет из представителей конструкторских бюро и научно-исследовательских институтов работает над оптимальным планом ликвидации судна, а представители подрядных организаций, планирующие принять участие в тендере, проводят подводные исследования судна для разработки своих планов подъёма судна.

«Ожидаем окончательного решения от АМПУ», — резюмировал руководитель ОГА.

Между тем, Администрация морских портов Украины ведёт переговоры по закупке услуг по поднятию танкера. Заявки будут приниматься до 5 августа. Предпочтение будет отдаваться предприятиям, «которые действительно смогут быстро, эффективно, с минимальным воздействием на окружающую среду выполнить эти работы».

Хозяин танкера Delfi не предоставил никакой информации относительно количества нефтепродуктов, которое было на борту затонувшего судна, поэтому неизвестно, сколько топлива из машинного отделения может попасть в Чёрное море при попытке разрезать корпус Delfi, сообщил глава Государственной экологической инспекции (ГЭИ) Андрей Малёваный.

«Потенциальный вред окружающей среде может в 40 раз превысить все те разливы нефти, которые были с 22 ноября прошлого года. ГЭИ не рекомендует разрезать танкер», — написал он в своём Facebook.

В АМПУ рассматривают также вариант с использованием плавучего крана. Однако, он может оказаться несостоятельным из-за слишком малых глубин в том месте, где лежит Delfi.