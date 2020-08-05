В ливанском Бейруте от взрыва пострадали украинские судна

Вечером 4 августа в ливанской столице Бейруте прогремели два мощных взрыва.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на АР, взрывы были такими мощными, что разрушили большую часть городского порта, повредили здания и выбили окна и двери в округе, а над столицей поднялось гигантское, похожее на гриб, облако дыма.



Согласно сообщениям свидетелей, множество людей пострадали от стекла и летающего мусора. Точное количество раненых не известно, как и наличие жертв. По предварительным данным, 73 человека погибли и более 3 тысяч получили ранения.

Министр здравоохранения Ливана сообщил о большом количестве раненых и огромных убытках. Уничтожена практически вся прибрежная инфраструктура. Получили ранения миротворцы Временных сил Организации объединённых наций в Ливане (UNIFIL), повреждён корабль их морской оперативной группы.

Всего в порту Бейрута могло пострадать пять суден, в т.ч. два украинских из Мариуполя — MERO STAR и RAOUF H, рассказал в Twitter сооснователь сервиса отслеживания кораблей TankerTrackers.com Самир Мадани.

«Эти судна не были источником чего-то взрывоопасного, кроме того, что они, скорее всего, взорвались и усугубили ситуацию», — сообщил Мадани.



Посольство США обратилось к своим гражданам держаться как можно дальше от эпицентра взрыва, чтобы не вдыхать воздух оттуда.

Одна из украинок, живущих в Бейруте, рассказала, что там сейчас происходит.

«У нас сразу оборвался лифт, (взрывная — ред.) волна прошла, и затрясся дом… Я живу на шестом этаже. Потом всё это затихло, дом перестал шататься, но взорвалось во второй раз, и взрывной волной выбило все окна. Все окна вынесло, всё разрушено. Очень много людей ранены просто стеклом, обломками», — рассказала Кристина Маренкова.



Студентка ливанского университета «Каслик» Ирина Карапата, которая находилась за 5 километров от места происшествия, рассказала, что сначала все подумали, что «произошла атака Израиля».

«Дом начал шататься как от землетрясения и сразу раздался второй мощный взрыв, который заглушил уши, а дальше паника, посыпались окна у соседей. Первая мысль — атака Израиля, сразу исчез интернет, связь. Когда мы выбежали на улицу, увидели клубы красного дыма со стороны порта», — рассказала украинка.



Причина взрывов пока также не известна. Местные СМИ сообщают, что взрыв произошёл в портовом районе, где хранились фейерверки. Директор ливанской таможни заявил, что взорвались «нитраты». Причиной трагедии могли стать взрывчатые материалы, конфискованные много лет назад, предположил глава спецслужбы Ливана Аббас Ибрагим, которого цитирует «Радио Свобода»: «Очевидно, там был склад, содержащий материалы, конфискованные много лет назад, и, похоже, это был очень взрывоопасный материал», добавив, что расследование по взрывам вскоре будет начато.



Премьер-министр страны попросил «дружественные страны» оказать помощь. Её уже предложили Турция и Франция, Израиль. Президент Украины Владимир Зеленский написал в своём Twitter:

«Глубоко шокирован новостями о страшных взрывах в Бейруте и большом количестве жертв. Мои глубочайшие соболезнования родным и близким погибших. Я также искренне желаю скорейшего выздоровления раненым», — говорится в сообщении.

Среда, 5 августа, объявлена днём траура в Ливане.