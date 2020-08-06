Наших граждан не было на украинских суднах в Бейруте, утверждает МИД

На борту грузовых судов Mero Star и Raouf Н, которые прибыли в Бейрут из украинских портов и находились неподалёку от места взрыва, по имеющейся на данный момент информации, граждан Украины не было.

Об этом Укринформу сообщил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Максим Коваленко.

«Это грузовые суда, прибывшие из портов Украины. Относительно Mero Star нынче есть информация, что на его борту находились граждане Египта и Сирии. Членами экипажа судна Raouf Н, по имеющейся информации, также являются иностранцы, граждан Украины среди моряков нет», — сказал Коваленко.

Он добавил, что в порту Бейрута также находилось судно военно-морского подразделения Временных сил ООН, на котором в результате взрыва два человека погибли, а четверо получили серьёзные ранения, но на нём ни среди членов экипажа, ни среди пассажиров граждан Украины также не было.

По словам Коваленко, Посольство Украины в Ливане проверяет всю информацию о пострадавших, в том числе в отношении моряков, которые могли находиться на судах.

«Департамент консульской службы МИД поддерживает связь не только с посольством Украины в Бейруте, а также с Профсоюзом работников морского транспорта с целью выяснения, могли ли теоретически быть граждане Украины в зоне поражения этого взрыва», — отметил дипломат.

Посол Украины в Ливане Игорь Осташ сказал, есть некоторые украинские семьи, «которые серьёзно пострадали: в первую очередь, это имущество, это дома, квартиры. Есть также незначительные травмы, порезы, ушибы, но пострадавших достаточно серьёзно пока нет».

По его словам, посольство оказывает необходимую помощь всем, кто к нему обращается, проводит консульский приём. «Мы постоянно в контакте с общиной украинцев в ​​Ливане», — заверил посол.

Как сообщала Одесса News, вечером 4 августа в порту ливанской столицы произошли мощные взрывы.



Высший совет обороны Ливана считает, что взрывы произошли из-за 2 750 тонн аммиачной селитры, конфискованных в 2014 году с судна «Росус», принадлежавшего российскому бизнесмену Игорю Гречушкину из Хабаровска. В 2013 году судно «Росус» под флагом Молдовы вышло из грузинского Батуми в Мозамбик, после чего из-за технических неполадок зашло в порт Бейрута. Ливанские власти запретили судну выходить в море. Большую часть экипажа отпустили, на борту остались четверо моряков, которые смогли уехать из Бейрута только через год. По их словам, Игорь Гречушкин «фактически бросил судно». Из-за рисков, связанных с хранением аммиачной селитры, груз с «Росуса» переместили на один из складов в порту Бейрута. Однако и там его хранили без соблюдения мер безопасности.

Погибли по меньшей мере 100 человек, более 4 тысяч пострадали, судьба сотен неизвестна. Несколько кварталов города полностью разрушены.

Свою помощь предложили Турция, Франция, Израиль, а также Украина.

«Мы готовы оказывать всю необходимую помощь. Украина уже обратилась к Ливанской Республике с предложением об оказании помощи нашими спасателями, соответствующий отряд готов вылететь в любой момент в случае необходимости», — сказал Премьер-министр Денис Шмыгаль.

Компания оператор коммерческих спутников ImageSat International опубликовала сделанные из космоса фотографии последствий взрывов, произошедших в Бейруте.На одном из опубликованных фото видна воронка и корабль, лежащий на боку.