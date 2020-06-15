В Одесской области от взрыва гранаты пострадали пять человек

14 июня во дворе частного дома в с. Дачное под Одессой взорвалась граната, 5 человек пострадали.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Одесской области.

«Предварительно установлено, что трое жителей села Дачное в возрасте от 23-х до 29-ти лет принесли домой к одному из них несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5 и начали разбирать. Во время манипуляций с одним из устройств произошёл взрыв», — отмечается в сообщении.

Трое мужчин и две женщины, 1994 и 1949 года рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им оказана медицинская помощь.

На месте работала следственно-оперативная группа Усатовского отделения полиции и взрывотехники.

Отмечается, что полицейские изъяли ещё две гранаты.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщала Одесса News, в марте 2020 года в г. Рени Одесской области во дворе местного жителя взорвалась граната.

Фото и видео: ГУ Нацполиции Одесской области