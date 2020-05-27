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Кому в Одессе 28 мая отключат газ

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В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресам: ул. Софиевская и спуск Маринеско  28 мая будут отключены от газоснабжения некоторые потребители.

Как сообщает Управление газового хозяйства Одессы. с 10:00 до 17:30 не будет газа у потребителей по следующим адресам:
Адрес
Название организации
1
площадь Греческая, 3/4
ТЦ «Афины»
2
Дерибасовская, 21
ТЦ «Европа»
3
Гаванная, 7
Кафе «Шоколадница»
4
Военный спуск, 5
Крышная котельная
5
переулок Чайковского, 9
Население
6
переулок Чайковского, 8
Котельная Оперного театра
7
переулок Красный, 12
Ресторан «Мафия»
8
Военный спуск, 13
Котельная жилого дома
9
Гаванная, 7
Ресторан «Олио-пицца»
10
Преображенская, 4, кв.1
Население
11
Ланжероновская, 24
Кафе «Чорнослив»
12
переулок Успенский, 6
Свято-Успенский собор
13
Кузнечная, 59
Отель «Звезда»
14
Гаванная, 6
СПД Шиман
15
Пастера, 5
Котельная инфекционной больницы
16
Преображенская, 35-А
Офис № 2 нотариус
17
Преображенская, 45
Еврейский культурный центр
18
Нежинская, 77/79
Еврейский культурный центр
19
Торговая, 26
Новый рынок
20
Маланова, 6-А
Строитель «А»
21
Мечникова, 2а, 2/1
Население
22
Успенская, 93
Ресторан «Рандеву Доменанта»
23
Новобазарный переулок
Автостанция
24
Вице-Адмирала Жукова, 3/7
Крышная котельная «ОСМД Греческий»
25
Вице-Адмирала Жукова, 17/19
Крышная котельная
26
проспект Александровский, 21
Отель «Фудмаркет Александровский»
27
Успенская, 95
Отель «Лондон»
28
переулок Красный, 24
Магазин «Ткани»
29
переулок Чайковского, 10
Отель
30
Гоголя, 12
ресторан «Артшат»
31
Успенская, 115
Население ПО «Корд-09»
32
Еврейская, 50/1
Топочная ЛТД «Континенталь Сервис»

 
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