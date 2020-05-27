Кому в Одессе 28 мая отключат газ

В связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресам: ул. Софиевская и спуск Маринеско 28 мая будут отключены от газоснабжения некоторые потребители.



Как сообщает Управление газового хозяйства Одессы. с 10:00 до 17:30 не будет газа у потребителей по следующим адресам: