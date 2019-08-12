Обладатель уникального тембра и своеобразной манеры пения ALEKSEEV выступит в Одессе

23 августа в Зелёном театре Одессы выступит триумфатор в номинации «Открытие года» по версии Первой музыкальной премии YUNA, в номинации «Прорыв года» престижной музыкальной премии M1 Music Awards, обладатель более 20-ти знаковых музыкальных наград СНГ ALEKSEEV.

Этот певец за 2 года на сцене сумел создать собственное музыкальное пространство, отличное от всего существующего ранее, и покорить сердца сотен тысяч слушателей.

Обладатель уникального тембра и своеобразной манеры пения. ALEKSEEV узнаваем из тысячи других артистов.

Шоу-бизнес с радушием принял Никиту в свои ряды: Ани Лорак подарила клип, Ирина Билык пригласила выступить в своём концерте, Потап создал ремикс на песню Никиты, Алан Бадоев безвозмездно снял клип.

Первый сингл артиста «Пьяное солнце» стал беспрецедентным хитом во всех странах СНГ и обрел статус платинового – 100 000 тысяч скачиваний песни на iTunes! ALEKSEEV стал первым украинским исполнителем, песня которого 8 недель подряд лидировала в iTunes Украины, России, Казахстана. «Пьяное солнце» — первая русскоязычная песня, попавшая в «Тор-100» мирового чарта Shazam по итогам недели.

ALEKSEEV — обладатель серебряной кнопки YouTube за более 250 000 подписчиков на официальном канале. Счетчик YouTube -просмотров клипов артиста насчитывает десятки миллионов, армия поклонников-подписчиков певца в Instagram достигла больше 700 тысяч и постоянно увеличивается.

Концертные номера, с которыми артист выходит на сцену больших проектов и шоу впечатляют своей масштабностью и реализацией в постановках высоко-технологичных идей.

Концертный график артиста, который всего три года назад впервые вышел на большую сцену, расписан на полгода вперёд.

ALEKSEEV является тем артистом, чьё творчество подчинено высокой идее — с помощью голоса открывать в людях самые чистые порывы.

Начало концерта в 20:00.

Билеты стоимостью 250-750 гривен можно купить здесь.