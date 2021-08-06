Олег Скрипка выступит в субботу на летней концертной арене «Морвокзал» в Одессе

Большой сольный концерт Олега Скрипки в сопровождении Национального оркестра народных инструментов (НАОНИ) уже завтра, 7 августа, в Одессе.

Самый успешный в Украине оркестр предложит собственную интерпретацию хитов фронтмена группы «Вопли Видоплясова», а также известных украинских народных песен. Этот своеобразный музыкальный синтез обеспечит уникальность звучания известных композиций, придаст им изысканного шарма и музыкальной энергии.

Цена билетов от 350 до 990 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 20:00 на Летнюю концертную арену «МОРВОКЗАЛ».

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