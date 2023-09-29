Куда пойти в Одессе на выходных 30 сентября -1 октября

30 сентября-1 октября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

30 сентября одну из самых красивых музыкальных сказок – «Изумрудный город» – покажут в Одесском театре оперы и балета. Эта знакомая всем с детства история посвящена маленькой девочке Элли из Техаса и её приключениям в Волшебной стране. В постановке прозвучит музыка Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Вольфганга Амадея Моцарта, Джоаккино Россини, Николая Римского-Корсакова, Пьетро Масканьи и других композиторов. Длительность постановки 2 часа. Приходите к 12.00. Стоимость билетов – 70-350 грн.

30 сентября самые страстные чувства, романтику, радость и счастье вы почувствуете на концерте ADAM. Только хиты, только подлинные чувства, только живая музыка. Группа ADAM родом из Киева и создана саундпродюсером и автором песен Мишей Клименко и его женой Сашей Норовой. Именно своей жене Миша посвящает все песни о любви. Приходите к 19 часам в Одесский Международный культурный центр UNION, ул. Троицкая, 43. Стоимость билетов от 500 гривен.

1 октября в Большом зале Одесской филармонии пройдут два спектакля национального театра имени Шевченко г. Днепра:

«Сватанье на Гончаровке» – музыкальная комедия в 2 действиях продолжительностью 2 часа. 30 мин. Начало в 17:00. Стоимость билетов от 200 до 750 гривен.

«Коза-Дереза» – сказка для взрослых и детей продолжительностью 1 час. 10 мин. Приходите к 11 часам. Билеты стоимостью от 100 до 450 гривен.

1 октября спектакль по повести Николая Гоголя «Вий». Жанр — мюзикл, а специфику этой масштабной постановки, используя «киношную» терминологию, можно назвать спецификой блокбастера. Продолжительность спектакля — 2 часа 30 мин. Стоимость билетов от 300 гривен. Приходите к 18 часам в Одесский областной академический театр.

1 октября посетителей Одесского музея западного и восточного искусства ждёт бурное погружение в мир Испании Золотого века на примере работы Эстебана Маркеса де Веласко «Явление Мадонны святому Августину». Презентацию «Знакомство с шедевром» проведёт Анастасия Фролкова, старший научный сотрудник музея. Приходите к 15 часам. Стоимость билета 70 грн. Адрес: ул. Пушкинская, 9.

1 октября одесситов и гостей города приглашают на концерт XI Международного органного фестиваля имени Теофила Рихтера. Этот концерт фестиваля необычен: его исполнители – духовой ансамбль Муниципального театра им.Александра Салика, а художественный руководитель и дирижёр Максимилиан Мария Джанетти (Германия/Украина). Состоится концерт в помещении евангелическо-лютеранской церкви Св.Павла (Кирха) по адресу: ул. Новосельского 68. Приходите к 19:00.

До 8 октября в Одесском муниципальном музее им. А. Блещунова, в галерее «Квартира №6» открылась выставка Кирилла Максименко «Манифест мира». Кирилл Максименко – известный одесский скульптор, автор знаменитой скульптуры «Спасибо, Стив», посвящённой Стиву Джобсу. Арт-стиль Кирилла хорошо знают не только в Одессе, но и Турции и Израиле. С первых дней войны Кирилл стал волонтёром, снабжая бойцам ВСУ необходимые вещи. Из собранных на деоккупированных территориях фрагментов снарядов, мин, осколков он делает скульптуры, противоположные теме войны, – это цветы, рыбы, животные. Его идея – превратить смертоносное разрушительное оружие в творение мира. Экспозиция открыта в четверг-воскресенье, 11:00-17:00 по адресу: ул. Польская, 19.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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