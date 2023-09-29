Шмыгаль: Украина не будет мириться с медленным вариантом вступления в ЕС

Украина не будет мириться с медленным вариантом вступления в Европейский союз.

Об этом в опубликованном 28 сентября комментарии Politico заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, пишет издание ГОРДОН.

Глава Кабмина подчеркнул, что Украина прилагает максимальные усилия для того, чтобы стать полноправным членом ЕС.

Шмыгаль выразил уверенность в том, что «в течение двух лет мы будем полностью готовы стать частью Европейского союза».

По его словам, путь Украины в ЕС уникальный, поскольку страна «заплатила такую огромную цену за своё желание стать членом Европейского союза».

Премьер-министр также заверил, что Украина выполнила все семь условий для перехода к следующему этапу вступления, выдвинутых Еврокомиссией в июне 2022 года.

Одесса News информировала, что страны Евросоюза договорились о продлении временной защиты для беженцев, покинувших Украину из-за российской агрессии, до марта 2025 года.

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