Украина расширит коридор для торговых судов в Чёрном море с помощью F-16 

Поставка Украине истребителей F-16 американского производства, которая ожидается в ближайшее время, позволит бросить вызов господству России в небе над Чёрным морем.

Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа в интервью Reuters, опубликованном 5 июля, пишет издание ГОРДОН.

По его словам, F-16 с соответствующим вооружением смогут оттеснить российские военные самолёты. Благодаря этому северо-западная часть Чёрного моря, особенно коридор для гражданских судов, будет практически полностью защищена. Командующий ВМС рассказал, что из-за атак и ударов морских беспилотников российские военные корабли уже не заходят в северо-западную часть Чёрного моря на площади почти 25 тыс. кв. км.

Неижпапа отметил, что Украина хотела бы расширить свой судоходный коридор, который в настоящее время охватывает только морские перевозки из трёх основных одесских портов, включив в него порты Николаев и Херсон. По его словам, на данный момент это невозможно, так как вдоль этого маршрута расположена Кинбурнская коса, которая сейчас находится под контролем оккупантов.

По его словам, в некоторых районах гражданские суда сопровождаются патрульными катерами, помогающими обеспечивать защиту от мин, а средства ПВО обеспечивают прикрытие как портов, так и коридоров.

Как сообщала Одесса News, истребители F-16 американского производства Украине пообещали четыре страны: Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия. Прогнозируется, что первые самолёты Украина получит летом.

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