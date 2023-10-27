В Одесскую областную прокуратуру назначен новый руководитель

27 октября первый заместитель Генерального прокурора Украины Алексей Хоменко представил коллективу Одесской областной прокуратуры нового руководителя – Игоря Домущея.

Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Алексей Хоменко отметил, что Игорь Домущий зарекомендовал себя как высокопрофессиональный, мотивированный, квалифицированный руководитель, способный обеспечить надлежащую реализацию функций прокуратуры и выполнение поставленных задач в условиях борьбы с российским агрессором.

«Сегодня гражданская и портовая инфраструктура Одесской области находится под постоянным обстрелом врага, поэтому первоочередной задачей является документирование и расследование военных преступлений государства-агрессора. Усилия прокуратуры также должны быть направлены на противодействие преступлениям против основ национальной безопасности и экономической стабильности. Для этого должны слаженно и эффективно работать со всеми правоохранительными органами», – подчеркнул первый заместитель Генпрокурора.

Новоназначенный руководитель Одесской областной прокуратуры поблагодарил за доверие и заверил, что совместно с коллективом приложит максимум усилий для реализации поручений и результативной работы ведомства.

Для справки. Игорь Домущей 1976 года рождения. Образование получил в Одесской государственной юридической академии. В органах прокуратуры – с 1998 года. Трудовую деятельность начал в Николаевской области, где проработал 19 лет. В 2017-2018 годах работал в органах прокуратуры Запорожской области. С 2018 по 2020 год занимал разные должности в прокуратуре Одесской области. С марта 2021 по июнь 2023 руководил Болградской окружной прокуратурой в Одесской области. До назначения возглавлял Черкасскую областную прокуратуру.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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