В Турции повторно ввели комендантский час, а Болгария готовится к открытию летнего сезона

На прошедших выходных власти Турции снова ввели в ряде регионов комендантский час, который предусматривает полный запрет на выход из дома.

При этом количество провинций, на которые распространяются подобные ограничения, сократилось с 31 до 24, сообщает Укринформ.

11 мая в стране открыли парки, скверы, зоны отдыха, а также торговые центры, салоны красоты, парикмахерские, музеи, библиотеки, сервисы бытовой техники, стоматологии, нотариальные и адвокатские конторы.

Пожилые люди могут покидать свои дома и передвигаться в пределах пешей доступности с 10 мая с 11:00 до 15:00.

С 13 мая разрешат выходить на улицу детям в возрасте до 14 лет – также на четыре часа; с 15-го – лицам в возрасте 15-20 лет.

Обучение в университетах будет возобновлено с 15 июня.

А в Германии люди протестуют против карантинных ограничений. Сразу в нескольких городах Германии прошли массовые акции протеста, в которых приняли участие тысячи людей.

Как сообщает DW, «самой многочисленной акцией стала демонстрация в Штутгарте. Здесь на улицы вышло много тысяч митингующих. В местной полиции сообщили журналистам, что мероприятие собрало немало людей, хотя и не предоставили точной информации о количестве участников», — говорится в сообщении.

По данным полиции, участники в основном придерживались противоэпидемических ограничений, в частности, социальной дистанции.

В центре Берлина задержали несколько десятков протестующих, которые нарушали установленные правила. Демонстрация не была санкционирована властями. К тому же в Берлине разрешается собираться в одном месте до 50 человек.

На центральной площади Мюнхена Мариенплатц собрались около трёх тысяч противников карантинных ограничений. Ещё более 500 человек вышли на улицы Франкфурта-на-Майне. Эти акции прошли без существенных инцидентов.

В Болгарии у властей иное видение ситуации. В этой стране с 13 мая отменят запрет на туристические поездки внутри страны и начнутся открываться отели, сообщает агентство Nova. Все места размещения людей — гостевые дома и небольшие гостиницы — тоже смогут работать в соответствии с определёнными требованиями.

Подчёркивается, что в этом году Болгария сделает ставку на внутренний туризм, чтобы помочь сектору преодолеть последствия пандемии коронавируса.

В то же время владельцы гостиниц сомневаются, будут ли вообще открываться в этот туристический сезон. Ведь неопределённость касательно того, когда восстановится внешний туризм, могут сделать этот бизнес невыгодным.

Лояльнее к карантинным требованиям стали относиться в Испании. Так, городские власти Барселоны позволила в рамках ослабления карантинных ограничений посещать пляжи, правда, в течение четырёх часов в сутки. В пляжной зоне разрешается плавать и делать пробежки, а вот лежать или даже сидеть всё ещё запрещено.

В трёх итальянских муниципалитетах с 12 мая открылись школы и детсады, однако тоже с определёнными ограничениями, пишет La Repubblica.

Отмечается, что школы и детсады будут открыты с 12 мая до 12 июня. Дети будут находиться в заведениях с 8 до 18 часов. В группах детских садов одновременно смогут находиться не более 4 детей, а в классах начальной школы — не более 5, из расчёта 4-5 квадратных метров на каждого ребёнка. За эти услуги родителям придётся платить 10 евро в день, а также 5 евро за питание.

В других итальянских регионах школы будут оставаться закрытыми до сентября.

Кстати, на 14.00 12 мая общее число инфицированных COVID-19 в мире составляет 4 280 140 (+ 99 217 за сутки), умерших — 288 012 человек (+4 144).

Об этом сообщает Worldometers.info.

Наибольшее количество умерших в США — 81 796 (+1 009), в Великобритании —32 065 (+210), в Италии — 30 739 (+3 819), в Испании — 26 920 (+299), Франции — 26 643 (+263). Украина занимает 33-е место в мире по количеству людей, подхвативших вирус (вчера — 35-е).

Как сообщала Одесса News, Греция с 18 мая разрешит посещать античные памятники, в частности, Акрополь.