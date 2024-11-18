В Одесской области вследствие воздушной атаки РФ погибли два энергетика

В результате российской воздушной атаки 17 ноября погибли два сотрудника «Укрэнерго» в Одесской области – 41-летний Дмитрий Каминный и 44-летний Максим Шаргородский.

Об этом в Telegram проинформировал глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер.

В «Укрэнерго» рассказали в Telegram, что Каминный с 2012 года работал диспетчером одной из электроподстанций, где вчера и погиб. Без отца осталась десятилетняя дочь.

Шаргородский на подстанции «Укрэнерго» работал с 2005 года.

«С начала полномасштабной войны до мая 2023 года Максим был мобилизован. По возвращении продолжил работать электромонтёром. Без отца – тоже осталась четырнадцатилетняя дочь», – говорится в сообщении.

Кипер ранее проинформировал, что в результате российской воздушной атаки в Одесской области погибло двое людей.

Одесса News сообщала, что ночью и утром 17 ноября Россия нанесла массированный удар по Украине ракетами и беспилотниками. О взрывах сообщали во многих областях. Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что россияне атаковали объекты энергетической инфраструктуры. Это уже 10-я с начала года массированная ракетно-дроновая атака на украинскую энергосистему.

Оккупанты атаковали Украину 120 ракетами и 90 БПЛА, силы обороны сбили 144 воздушные цели – 102 ракеты и 42 БПЛА, в том числе одну гиперзвуковую корабельную ракету 3М-22 «Циркон», семь из восьми аэробаллистических ракет Х-47М2 «Кинжал», 85 из 101 крылатых ракет Х-101 и «Калибр».

После серии взрывов в Одессе в некоторых районах города исчезало электро- и водоснабжение.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy