27 октября Укрэнерго ввёл в Одесской области почасовые стабилизационные отключения

Укрэнерго ввёл в Одесской области почасовые стабилизационные отключения во избежание аварий 27 октября.

По распоряжению НЭК Укрэнерго в Одесской области с 08:00 будут происходить стабилизационные отключения света согласно графику, предусматривающему отключение не более, чем на 4 часа.

«Однако, возможны отключения на более длительное время, если ситуацию в энергосистеме не удастся стабилизировать. ДТЭК Одесские электросети делает все возможное, чтобы отключение каждого клиента длилось не более 4 часов. Однако оно может повториться в течение суток через 4 часа, если Укрэнерго не отменит применение стабилизационных отключений», — говорится в сообщении.

Например, если ваш дом отключался с 10 до 14, то если стабилизационное отключение будет продолжаться в течение дня, повторное отключение будет с 18.00 до 22.00 и с 02.00 до 06.00.

«Обратите внимание: возможна небольшая погрешность во времени дополнительных 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами», — предупреждает Укрэнерго.

График размещён на сайте и в социальных сетях ДТЭК Одесские электросети.

«Ознакомьтесь с ним заранее, расскажите о нём соседям, особенно престарелым, и тем, кто по каким-то причинам не имеет доступа в интернет. Следите за обновлениями. Отмечаем, что также случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам (перегрузки, повреждения посторонними лицами и т.п.), по которым наши клиенты могут быть без света. Если у вас после отключения по графику не появилось света в пределах 4-4,30 часов — просим сообщать нам об этом через каналы коммуникации: Viber и Telegram бот, через нашу страницу в соцсетях Facebook. Мы сделаем всё необходимое, чтобы устранить аварию и вернуть вам свет», — обращается Укрэнерго.

Как сообщала Одесса News, в Украине усовершенствуют график отключения электроэнергии, чтобы сделать его «более понятным».

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