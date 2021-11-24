«Тарифная» комиссия проведёт проверку Одесского облэнерго по жалобам потребителей

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), проведёт выездные проверки 17 компаний-операторов системы распределения электроэнергии на основании обращений потребителей, в том числе одесских.

Соответствующее решение принято на заседании комиссии 24 ноября, сообщает Укринформ.

В частности, будет проведена проверка Винницаоблэнерго, Волынеблэнерго, «ДТЭК Киевские региональные электросети», «ДТЭК Донецкие электросети», Запорожьеоблэнерго, Кировоградоблэнерго, «ДТЭК Одесские электросети», «Луганского энергетического объединения», Полтаваоблэнергои некоторых других компаний. .

Сообщается также, что 17 ноября НКРЭКУ оштрафовала ДТЭК Востокэнерго за нарушение на энергорынке на 1,7 млн ​​грн.

Как сообщала Одесса News, Одесский городской голова Геннадий Труханов предупредил жителей города о возможных веерных отключениях электроэнергии нынешней зимой.

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