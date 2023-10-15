Песня воскресенья на Одесса News: Без обмежень, «Мамині слова»

Песня «Мамині слова» в исполнении группы «Без обмежень» — не нова. Она была написана ещё в 2014 году.

Рассказывая о ней, солист группы Сергей Танчинец говорил: песня «Мамины слова» — это обращение мамы к уже не существующему на этой земле сыну из «Небесной сотни». Мне бы очень хотелось, чтобы люди услышали её и почувствовали всё, что мы хотели сказать. Это совсем другая музыка и исполнение – ничего подобного мы ещё не делали».

Сейчас, в дни полномасштабного вторжения страны агрессора в Украину, эта песня приобретает особое звучание, а её слова актуальны, как никогда…

Сама собі пишу

Зранку сама читаю

Хотіла для тебе раю, але не маю

Може не там родила

Може не те співала

Хотіла для тебе волі, але не мала

Сама тримаюсь на ногах

Ти подивись на мене сину

Я буду сильна у словах

В останню ту хвилину

Не бійся холоду землі

Тебе я не покину

Тебе зігрію уві сні

Моя молитва лине

Пам’ятаєш мамині слова

Казала не даремно

Світлим будь мій сину

Довкола є так темно

Ти пам’ятаєш мамині слова

Ти світла моя днино

А я тепер одна

Бо спить моя дитина

Вже спить моя дитина

Любила очі голубі

Любила небо над тобою

Не треба сонечка мені

Я дихала тобою

Ти бачиш голуба ношу

Зранку біля серця

Обіцяла Богу — відпущу

До Його джерельця

Пам’ятаєш мамині слова

Казала не даремно

Світлим будь мій сину

Довкола є так темно

Ти пам’ятаєш мамині слова

Ти світла моя днино

А я тепер одна

Бо спить моя дитина

Вже спить…

Пам’ятаєш мамині слова

Казала не даремно

Світлим будь мій сину

Довкола є так темно

Ти пам’ятаєш мамині слова

Ти світла моя днино

А я тепер одна

Бо спить моя дитина

Вже спить моя дитина.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была «Плюс-Плюс (++)» в исполнении Ярмака и ТНМК, «Плюс-Плюс (++)».

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