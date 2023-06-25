Песня воскресенья на Одесса News: Культурный десант , «Белгород»

Артист из Одессы Коля Серга, Саша Чемеров из Чернигова и Миша Крупин из Харькова выпустили совместную песню «Белгород», в которой обратились к жителям России не бояться и пообещали, что свобода наступит уже совсем скоро.

Главным героем клипа к песне стал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который на танке едет по Белгороду, в котором развеваются украинские флаги.

Не бійся, маленький, на ручки до неньки,

Я чую, як б’ється швиденько серденько,

Вже стерті кордони і вітер легенький

Із Харкова дме і ідуть козаченьки.



Приспів:

Гоп-стоп, поворот, їдемо на Білгород,

Гоп-стоп, все з нуля, Українськая земля!

Гоп-стоп, поворот, їдемо на Білгород,

Гоп-стоп, все з нуля, Українськая земля!



Колишня фортеця, ой, що ж тут несеться,

Артерії Дону вертають додому!

Що з вашим лицем, білгородці, ся стало?..

Налийте горілки, наїжтеся салом!..



Приспів.



Вже скоро свобода, ще трошки зусилля,

І нас зустрічайте із хлібом і сіллю!

Вас більше тримати не матиме права

Гнила та іржава московська держава.



Приспів.

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