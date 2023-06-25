Песня воскресенья на Одесса News: Культурный десант , «Белгород»

Артист из Одессы Коля Серга, Саша Чемеров из Чернигова и Миша Крупин из Харькова выпустили совместную песню «Белгород», в которой обратились к жителям России не бояться и пообещали, что свобода наступит уже совсем скоро.
Главным героем клипа к песне стал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который на танке едет по Белгороду, в котором развеваются украинские флаги.
Не бійся, маленький, на ручки до неньки,
Я чую, як б’ється швиденько серденько,
Вже стерті кордони і вітер легенький
Із Харкова дме і ідуть козаченьки.
Приспів:
Гоп-стоп, поворот, їдемо на Білгород,
Гоп-стоп, все з нуля, Українськая земля!
Гоп-стоп, поворот, їдемо на Білгород,
Гоп-стоп, все з нуля, Українськая земля!
Колишня фортеця, ой, що ж тут несеться,
Артерії Дону вертають додому!
Що з вашим лицем, білгородці, ся стало?..
Налийте горілки, наїжтеся салом!..
Приспів.
Вже скоро свобода, ще трошки зусилля,
І нас зустрічайте із хлібом і сіллю!
Вас більше тримати не матиме права
Гнила та іржава московська держава.
Приспів.
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