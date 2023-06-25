«Тузлівські лимани»-2023: війна та мир (випуск 42-й)

З початку повномасштабної війни Росії проти України до Національного природного парку «Тузлівські лимани» прилітають птахи, які в цих краях були рідкісними гостями.

Так, Одесса News, у попередньому випуску розповідей про життя дикої природи в НПП писала про неймовірну кількість рожевих фламінго, які раніше гніздилися на Херсонщині, а також про появу чорного лебідя.

Доктор біологічних наук, професор, одеський еколог Іван Русєв на своїй сторінці у Facebook описує свою зустріч ще з однією рідкісною пташкою в цих краях — огарем.

«Йду я на завдання за маршрутом уздовж узбережжя Чорного моря і чую типовий голос птаха, який раніше дуже рідко з’являвся в Національному природному парку «Тузлівські лимани». Голос і звички цього птаха дуже нагадують гусака, тому легко запам’ятати, що він відноситься до гусеподібних птахів. Буддисти вважають цю незвичайну птицю священною. На їхню думку, вона приносить спокій і умиротворення. Огара ще називають червоною качкою через цегляно-червоний колір його оперення», — ділиться своїми спостереженнями біолог.

Іван Русєв пише, що шия і голова цих птахів дещо світліше тулуба. Іноді зустрічаються особини з білою головою.

«Огар — птах дуже крикливий. Його крик різкий і неприємний, нагадує гусячий. На території нашого нацпарку з середини квітня зареєстровано різни групи огарів, максимальною чисельністю 150 птахів. Вони, ймовірно, прилетіли з Асканії-Нова — з зони окупації і тримаються зараз у нас», — вважає одеський еколог.

За словами дослідника дикої природи, огар — моногамний птах і вибирає партнера на все життя, харчується в нацпарку як рослинною, так і тваринного походження їжею. Рослинне меню складається з трави, молодих пагонів, злаків і насіння. Полює червона качка на комах, рачків, личинок, молюсків, риб і жаб. Так що, огар пристосувався добувати їжу як у воді, так і на суші.

«Вечеріє, огарі знову пролітають неподалік і наповнюють повітря неймовірними голосами. На цій ділянці Чорного моря поки відносно спокійно…», — пише Іван Русєв.

Фото: Іван Русєв/Facebook

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