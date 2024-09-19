В бою за Украину погиб житель Одесской области Александр Петруша, светлая память

Жителей Сафьяновской общины, что в Измаильском районе, 18 сентября известили, что, защищая родное государство от захватчиков и оккупантов, погиб храбрый воин, их земляк и сосед из села Ларжанка Александр Петруша.

Об этом сообщает Сафьяновская территориальная громада.

“На земле остаются флаги, а журавлики и соколы улетают в небо, унося на крыльях свои мечты и планы. Ещё один журавль, Петруша Александр Николаевич, улетел от нас. Он ушёл не просто, он сражался за свою жизнь, за нас с вами и за нашу Украину“, – говорится в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели 7 сентября 2024 года из-за вражеских артиллерийских обстрелов в районе населённого пункта Стельмаховка Сватовского района Луганской области жителя села Весёлый Кут Арцизского района Одесской области солдата Вадима Шевцова.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельтергромада/Facebook

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