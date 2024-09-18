В бою за Украину погиб житель Одесской области Вадим Шевцов, светлая ему память

В боях по защите Родины погиб житель села Весёлый Кут Арцизского района Одесской области солдат Вадим Шевцов.

Об этом сообщает Теплицкая территориальная громада.

Вадим 1985 года рождения. Учился в Веселокутской общеобразовательной школе. После окончания 9 классов в 2000 году пошёл учиться в Арцизский профессиональный аграрный лицей, который закончил в 2003 году с отличием, получил профессию тракториста-механика.

С 2003 по 2005 год служил в ВСУ водителем–механиком на БТРе. После службы в армии уехал работать в Одессу, устроился на производственное объединение «Стальканат-Силур», где проработал 17 лет.

Два месяца назад он был отправлен в учебный центр, после чего попал в 77-ю десантно-штурмовую бригаду. Его жизнь воина оборвалась 7 сентября из-за вражеских артиллерийских обстрелов в районе населённого пункта Стельмаховка Сватовского района Луганской области.

Одесса News сообщала, что 14 сентября 2024 года во время боевого столкновения с силами противника погиб на фронте житель города Болград Одесской области, морской пехотинец Александр Бортник.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

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Фото: Теплицкая тергромада/Facebook

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