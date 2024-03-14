Мэр Одессы вновь встретился с жителями дома, повреждённого дроном 2 марта

Мэр Одессы Геннадий Труханов провёл очередную встречу с жителями дома на проспекте Добровольского, 134, повреждённого в результате дроновой атаки 2 марта.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

На встрече Геннадий Труханов проинформировал пострадавших жильцов повреждённого дома, что в настоящее время государственной академией строительства и архитектуры подготовлен технический отчёт. Документ нуждается в утверждении областной комиссией ТЭБ и ЧС, а также исполкомом Одесского горсовета, который планируется провести 15 марта.

Отмечается, что согласно техническому отчёту 18 квартир левой части крайней парадной признаны уничтоженными, а 18 квартир правой части – повреждёнными. От этого зависит и размер компенсации по государственной программе єВідновлення.

«По установленным государством расчётам в этом районе это 535 долларов за квадратный метр уничтоженного жилья. Провёл переговоры на уровне Кабинета Министров Украины о повышении размера компенсации. О результатах Кабмин сообщит нам уже в ближайшее время. В любом случае никто не останется без жилья», – успокоил присутствовавших мэр Одессы.

Относительно квартир, признанных повреждёнными, в ближайшее время будет проведён демонтаж аварийных конструкций, а также укрепление стен дома. Людям также помогут подать документы на компенсацию за повреждённое жильё.

Одесса News 11 марта информировала о предыдущей встрече мэра Одессы с владельцами квартир, которые были разрушены или повреждены 2 марта в результате попадания в многоэтажку на проспекте Добровольского, 134, российского дрона.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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