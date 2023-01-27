Министры иностранных дел Франции и Украины провели в Одессе брифинг

26 января министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, находившаяся 26 января с визитом в Одессе, и сопровождавший её украинский коллега Дмитрий Кулеба, провели пресс-конференцию на территории морского торгового порта «Одесса».

Во время пресс-конференции, по информации спикера Оперативного командования «Юг» Владислава Назарова, Катрин Колонна заявила, что правительство Французской Республики передаст Украине три миллиона евро для обеспечения ядерной безопасности.

По словам полковника Назарова, глава МИД Франции сообщила, что её страна находится в постоянной связи с правительством Украины и передаёт все необходимое, в частности, танки, бронированные авто и системы ПВО, а также осуществляет подготовку украинских военных.

Укринформ сообщает, что на пресс-конференции французский министр сказала, что Франция в апреле передаст Офису Генерального прокурора Украины вторую мобильную ДНК-лабораторию, предназначенную для выявления и идентификации жертв войны на оккупированных территориях.

«Очень важно, чтобы военные преступления были наказаны, поэтому мы помогаем украинской юстиции расследовать их. В апреле Украине будет передана вторая ДНК-лаборатория», – сказала Колонна, добавив, что Франция продолжает сотрудничество с Украиной по специальному трибуналу по расследованию преступления агрессии России против Украины.

«Мы считаем, что параллельно с существующими международными судебными институциями важно создать «гибридный» трибунал (специализированный суд, интегрированный в национальную систему правосудия Украины с международными элементами, – ред.)», — отметила глава МИД Франции.

Первую такую лабораторию Франция передала в июле прошлого года Офису Генерального прокурора Украины. Представители национальной жандармерии Франции провели обучение десяти украинских экспертов по использованию материалов и оборудования в лаборатории.

Министр Колонна заявила, что Франция поддерживает предложенную Президентом Владимиром Зеленским Формулу мира «Десять шагов» и будет строить свои дипломатические инициативы на её базе.

«На саммите G20 Президент Зеленский представил свою Формулу мира из десяти пунктов. Франция оказывает всяческую поддержку этой украинской инициативе. Это подтвердил Президент Макрон в недавнем разговоре (24 января, – ред.) с Президентом Зеленским. Именно на базе этой формулы и этого плана мы будем развивать наши дипломатические инициативы, в частности, накануне печальной годовщины начала войны», — сказала Колонна.

Глава МИД Франции проинформировала, что во время переговоров с украинским коллегой речь шла о том, как бороться с российскими нарративами, которые «всё переворачивают с ног на голову, снимают с себя ответственность и манипулируют другими».

«Но факты являются фактами: в этой войне есть агрессор, и есть жертва агрессии. Эта Россия самовольно решила совершить агрессию против своего соседа – независимой свободной страны. Уже год идёт эта война, в которой не соблюдаются какие-либо правила, в том числе законы войны, и мы абсолютно чётко знаем, кто за это ответственен», — отметила министр иностранных дел Франции.

Она заверила, что Франция будет продолжать поддержку Украины по всем направлениям – гуманитарному, военному, экономическому, дипломатическому и политическому, будет делать это «быстрее и больше», пока Украина не восстановит свою территориальную целостность и суверенитет.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, в свою очередь, сказал на пресс-конференции в Одессе, что сейчас Украина вместе с партнёрами прорабатывает две основные модели создания специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.

«Мы не ищем никаких решений, которые были бы похожи на то, что было когда-то. Мы ищем решения, которые будут решать конкретные проблемы, с которыми сегодня сталкивается Украина и мир. Поэтому сейчас в работе две основные модели трибунала и эксперты встречаются именно для того, чтобы понять, какая из них будет самой эффективной. Но они не пытаются повторить исторический опыт, они пытаются создать модель, которая выполнит главную задачу – привлечёт Россию к ответственности за преступление агрессии», — сказал Кулеба.

Катрин Колонна встретилась в Одессе также с начальником Одесской областной военной администрации Максимом Марченко, вместе они почтили память погибших защитников Украины, осмотрели объекты энергетической инфраструктуры, разрушенные в результате ракетных ударов российских оккупантов, побывали в Одесском морском торговом порту и осмотрели исторический центр Одессы, который накануне визита включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Фото: ООВА, Укринформ

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