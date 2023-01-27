Страница Ломаченко в Instagram стала недоступной на территории Украины

Страница боксёра из Белгород-Днестровского Одесской области Василия Ломаченко в Instagram 26 января стала недоступна на территории Украины после возмущения пользователей соцсети публикацией видеопроповеди митрополита Лонгина, архиерея Украинской православной церкви Московского патриархата.

Как сообщает издание ГОРДОН, при попытке зайти в аккаунт боксёра появляется надпись: «К сожалению, эта страница недоступна», – тогда как при использовании VPN она доступна. При этом на страницу можно зайти из других стран, например, из Польши.

Отмечается, что у страницы Ломаченко 2,1 млн подписчиков.

О блокировке аккаунта боксёра стало известно после того, как 31 декабря он опубликовал видео выступления митрополита Лонгина, который утверждал, что Украинское государство «начало войну против Бога, против церкви Господней и против народа украинского».

Как сообщала Одесса News, 27 февраля 2022 года после нападения России на Украину мэр города Белгород-Днестровский Виталий Граждан заявил, что Ломаченко вступил в ряды территориальной обороны. В сентябре боксёр посвятил одну из побед на ринге украинскому народу и заявил, что «гордо несёт флаг всякий раз», когда выходит на бой.

Перед этим, в 2021 году, боксер дважды попадал в скандалы из-за выхода на ринг без украинского флага. В том же году боксёр отправил свои медали в Россию – чтобы в российской мастерской их переплавили на крестик для отца.

В 2020 году вышел российский фильм «Здравствуй, брат, Христос воскресе!», где Ломаченко заявлял, что для него Украина, Россия и Беларусь – это «единый народ». После этого он был внесён в базу «Миротворца», а в январе 2023 года — в реестр госизменников, который ведёт движение «ЧЕСТНО».

По мнению издания «Обозреватель», украинские спецслужбы внимательно следят за действиями и высказываниями Василия Ломаченко. «Ломаченко, как и любой человек с намёками на пророссийские взгляды, – в поле зрения украинских спецслужб, – сообщили в спецслужбах.

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